Gemlik Basketbol’a BUDO desteği sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ bünyesindeki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Gemlik Basketbol Spor Kulübü’yle olan isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Basketbol Spor Kulübü’ne olan sponsorluk desteğini bu sezon da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik BUDO Basketbol Spor Kulübü arasındaki isim sponsorluğu anlaşması, bu sezon için de imzalandı. Gemlik Basketbol ile sponsorluk anlaşması ve TOFAŞ Spor Kulübü tesislerinin Gemlik Basketbol Spor Kulübü tarafından kullanılmasına ilişkin protokol, Heykel’deki tarihi başkanlık binasında yapıldı. Protokole Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ve Gemlik Basketbol Spor Kulübü Başkanı Berkay Bulut imza attı.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik BUDO Basketbol Spor Kulübü’nün 1. Lig’de ciddi mücadele verdiğini hatırlattı. Geçen yıl devre arası yaptıkları anlaşma gereği kulübe BUDO ismini ekleyerek katkıda bulunduklarını belirten Başkan Aktaş, “İlk kez 1. Lig’de mücadele verdiler. Biz de o gururu, dönem dönem katıldığımız maçlarda yaşamış olduk. Nüfusu 100 bini geçen Gemlik’teki o heyecana, çocukların-gençlerin-hanımefendilerin sevincine ortak olmak bizleri mutlu etti. Bugün attığımız imzalarla inşallah bu dönem Gemlik BUDO Basketbol olarak süreci devam ettireceğiz” dedi. Gemlik BUDO Basketbol’u desteklemekten keyif aldıklarını vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Özellikle pandeminin etkilediği şu zamanda verilen desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spor salonlarının yaygınlaşması yönünde Büyükşehir Belediyespor eliyle 21 branşta ilçe takımlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız anlaşmanın basketbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, TOFAŞ Spor Kulübü’ne de övgüler yağdırdı. TOFAŞ Spor Kulübü’ne ait tesislerin kullanım hakkının aynı protokol çerçevesinde Gemlik BUDO Basketbol takımına devredildiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu şekilde TOFAŞ ile Gemlik BUDO Basketbol takımları arasında pilot takım uygulaması anlamında bir anlaşma yapıldı. TOFAŞ Spor Kulübü yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Gelişmekte olan basketbol kulüplerine olan yaklaşımları örnek. Sahiplenmeleri, katkıda bulunmaları önemli” şeklinde konuştu.