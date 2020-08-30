Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAM'IN 98. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE İNEGÖL ATATÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ TARAFINDAN HEYKEL ALINDA BİR PROGRAM DÜZENLENDİ. PROGRAM ESNASINDA YOLDAN GEÇEN BEGÜM VE KUBİLAY ÇİFTİ ALAN GELEREK ATATÜRK ANITINA ELLERİNDEKİ ÇİÇEĞİ BIRAKIP GİTTİLER. GENÇ ÇİFTİN BU GÜZEL HAREKETİNE KARŞI PROGRAMDAKİLER TARAFINDAN ALKIŞ TUFANINA TUTULDU.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle İnegöl Atatürk Düşünce Derneği bir program düzenledi. Program esnasında yoldan geçen gelin ve damat, ellerindeki çiçeği Atatürk Anıtı’na bırakınca alkış yağmuruna tutuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bursa’nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Sabah yapılan programın ardından öğleden sonrada bazı parti ve dernek üyeleri de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp açıklamalarda bulundu. Atatürk Anıtı’ndaki program sırasında düğünleri olan Begüm ve Kubilay çifti Zafer Bayramı kutlamalarını görünce araçlarından inip kısa süreliğine katılım sağladı. Dünyaevine giren çift, anıta ellerindeki çiçeği bırakıp ayrıldı. Programa katılanlar genç çifte mutluluklar dileyerek, çifti alkış yağmuruna tuttular.
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