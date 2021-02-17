Gelin saçı süsleyemeyince kardan gelin yaptılar

Korona virüs salgını sebebiyle düğünlerin yapılmaması birçok esnaf gibi kuaförleri de etkiledi. Duruma dikkat çekmek isteyen kadın kuaförü ise dükkanının önüne kardan gelin yaparak süsledi.

Yaklaşık 11 aydır Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle hizmet sektörünün diğer aktörleri gibi düğün salonları da aylardır kapalı tutuluyor. Düğün ve benzeri organizasyonların bir parçası olan kuaförler de bu alanda hizmet veremiyor. Aylardır ‘gelin başı’ yapamayan ve salgın koşulları sebebiyle ekonomik durumları kötü olan kuaför Sakarya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte sesini farklı bir yöntemle duyurdu. Erenler’de bulunan bir kadın kuaförü çalışanları yaptıkları kardan adamın üzerine bir kadın cansız mankenin kafasını yerleştirdi. Duvak taktıkları kadına gelin makyajı da yapan kuaförler, kardan gelini iş yerlerinin önünde sergiledi.

Pandemi sürecinin biran önce bitmesini ve düğün sezonunu beklediklerini belirten kuaför Gülcan Gül, "Düğün sezonunu dört gözle bekliyoruz. Gelinlerimizi süslemek için. Bugün de kardan gelin yaptık. Salgın nedeniyle ekonomik durumumuz çok kötü. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.