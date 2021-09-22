banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Gelibolu Maratonu heyecanı için geri sayım başladı

Çanakkale Destanı’nın yazıldığı özel topraklarda 26 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 1915 Saygı Koşusu için geri sayım başladı.

Genel 22.09.2021, 13:32
Gelibolu Maratonu heyecanı için geri sayım başladı

Çanakkale Destanı’nın yazıldığı özel topraklarda 26 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 1915 Saygı Koşusu için geri sayım başladı.

Gelibolu Maratonu 26 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Çanakkale Destanının yazıldığı özel topraklarda gerçekleştirilecek olan 1915 Saygı Koşusu’na çok sayıda takım katılıyor. Hilton Dalaman çalışanları da 10 kişilik ekibiyle koşuya katılıyor. Ekibe Türkiye’nin en iyi kadın triatlerlerinden olan, İspanya IronMan’de Kadınlar Genel Klasman şampiyonu Sera Sayar Yakimoviç, eşi triatlet Ruso Yakimoviç ve yine triatlon Türkiye şampiyonu triatlet Youtuber Fatih Topçu eşlik ediyor.

1915 Saygı Koşusu 7’den 70’e Türkiye’nin dört bir yanından gelecek katılımcılara spor kültürünü aşılayacak ve birlik olmanın değerini gösterecek olmanın yanı sıra Çanakkale ruhunu yaşatacak tek maraton olma özelliğini de taşıyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0