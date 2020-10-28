GELENEKSEL ETLER BURGERLE BULUŞUYOR.

Geleneksel yöntemlerle pişirilen etleri, özel olarak hazırlanan burger ekmeğiyle birleştirerek yeni ürünler ortaya çıkardıklarını belirten Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, “Aktif karbon sistemi dediğimiz özel fırında yoğurulduktan sonra çok özel bir ekmek ortaya çıkıyor ve bu ekmeği de etlerimizle birleştirerek farklı bir iş yapıyoruz” dedi.

Eskişehir’de uzun yıllardan beri restoran işletmeciliği yapan Servet Keskin, geleneksel yöntemlerle hazırlanan etleri burger içerisinde kullanarak farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Bu ürünlerden biri olarak öne çıkan “Tiftik Burger” ise, aktif karbon sistemiyle pişirilen özel ekmekler kullanılarak hazırlanıyor. Türk damak zevkine hitap eden özel burgerler hazırladıklarını söyleyen Keskin, “Çok özel bir ürün. Danalarımızın özel kısımlarından olan kaburga kısmını öncelikle dinlendiriyoruz. Bu eti ise fırında 4 saat pişiriyoruz. Pişirilen et çok yumuşak ve dağılan bir hale bürünüyor. ‘Tiftik tiftik’ dağılıyor et. Bu eti, benim doğal fast food dediğim, tütsülendirilmiş özel aktif karbon ekmeğiyle sunuyoruz. Şu anda Eskişehir’de de iyi bir rağbet gördü. Özel olan ekmeğimiz 9 çeşit undan yapılıyor. Aktif karbon sistemi dediğimiz özel fırında yoğurulduktan sonra çok özel bir ekmek oluşturuluyor. Burgerlerimiz üzerinde farklı çalışmalar yaparak çok farklı sonuçlar elde ettik. Burgeri geleneksel yöntemlerle pişirilen etlerimizle birleştirip farklı bir iş yapıyoruz. Tabi farklı sonuçlar da elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.