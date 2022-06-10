Geleneksel Çocuk Oyunları Ligine coşkulu kapanış

Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF)tarafından İzmir’de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, coşkulu bir kapanış törenine sahne olurken, ligde yarışan çocukların tümüne madalya verildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF), Karşıyaka Kaymakamlığı işbirliğiyle Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren müsabakalara 8 ilkokuldan yaklaşık 130 öğrenci katılırken, minikler geleneksel sokak oyunları olan ‘sek sek’ ve ‘mendil kapmaca’ oyunlarını oynadı.

Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi’nin kapanış töreni ise Karşıyaka Muharrem Candaş Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kapanış törenine ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ve Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile ilçe protokolü katıldı.

Dünyada ilk defa geleneksel çocuk oyunlarının ligini düzenlediklerini kaydeden ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, “Yaklaşık 1 aydır çocuklarımız oyunlar oynuyor. Bugün de kapanış töreni var, tüm çocuklarımıza madalya veriyoruz. İzmir’in sadece Karşıyaka ilçesinde değil tüm ilçelerinde, hatta Türkiye’nin tüm ilçelerinde bu oyunları oynamamız lazım. Çocuklar, içindeki sevinci dışarı çıkarsın, arkadaşlıklarını geliştirsin ve rekabeti öğrensinler diye organize ediyoruz bu ligi. Buradan da Bingöl’e gideceğiz, orada da tarihi bir gün olacak” dedi.

“Bu oyunları mutlaka bir statüye kavuşturmamız lazımdı”

Lig çerçevesinde geleneksel sokak oyunlarından ‘mendil kapmaca’ ve ‘sek sek’ oynandığını söyleyen Başkan Mutlu, “Bunlar lig statüsünde oynandı. Bunlara ileriki senelerde ‘yakan top’ oyununu da ekleyip liglere ortaokul ve liseleri de eklemek istiyoruz. Müsabakalarımız 6 hakemle oynanıyor. Bu oyunları mutlaka bir statüye kavuşturmamız lazımdı. Çok da güzel oldu. Normal festival gibi değil de lig olarak yaptığımız zaman daha uzun sürüyor. Bizim 3,5 ay süren liglerimiz oldu diye konuştu.

Bu oyunların hepsini çocukluğunda kendisinin de oynadığını ifade eden Mutlu, 12 yıldır federasyon bünyesinde düzenledikleri müsabakalarla milyonlarca çocuğa ulaştıklarını ve madalya verdiklerini de ifade etti.

Tüm çocuklara madalya

Kapanış töreninde gösteri maçı yapan çocuklar, ‘sek sek’ ve ‘mendil kapmaca’ oyunlarını oynadı. Minikler, Gösteri maçı olmasına rağmen rakipleriyle kıyasıya mücadele ederken, müsabaka sonunda tüm salon tarafından alkışlandı.

Törende, lige katılan tüm çocuklara madalya verilirken, müsabakaları şampiyon olarak tamamlayan Karşıyaka Ankara İlkokuluna da kupa verildi.