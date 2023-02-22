Geleneksel Beypazarı Bürgüsü Atölyesi depremzedeler için seferber oldu

Keçiören Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün destekleriyle Her Dem Derneği tarafından yürütülen “Gelenekten Geleceğe Beypazarı Bürgüsü Kadın İstihdamı Projesi” çerçevesinde Keçiören Aktepe Mahalle Konağında kurulan Beypazarı Bürgüsü Atölyesi depremzedeler için seferber oldu.

Kadın eğitmenler ve kursiyerlerin gönüllü olarak çalıştığı atölyede yöresel bez dokuma çalışmalarına deprem nedeniyle bir süre ara verildi. Çalışmalar, mahalle konağında bulunan dikiş atölyesinde yorgan, battaniye ve nevresim üretimi yapılarak devam ediyor. Burada üretilen ürünler depremzedelere gönderiliyor. Ankara’ya gelen depremzede kadınlar da önümüzdeki dönemde bu kurstan faydalanarak hem üretime katılabilecek hem de ürettikleri ürünlerle hane ekonomilerine katkı sağlayabilecek.

“Geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz”

ATO Başkanı Gürsel Baran ile Beypazarı Bürgüsü Atölyesi’ni ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gelenekten Geleceğe Beypazarı Bürgüsü Kadın İstihdamı Projesi çerçevesinde kadınları el dokuma tezgahlarıyla buluşturduklarını ifade ederek, “Geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Yaklaşık bir yıldır devam eden projemizle 4 grup şeklinde 86 kadınımıza unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın eğitimini verdik. 8 kadınımıza yöresel bez dokuması usta eğiticilik belgesi vererek iş sahibi olmalarına imkan tanıdık. Şimdi bu atölyemiz depremzede kardeşlerimiz için seferber olmuş durumda. Desteklerinden dolayı ATO Başkanımıza ve yönetimine, Her Dem Derneğine ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

“Burayı depremzedelere yardım maksatlı bir atölyeye çevirmiş olduk”

Her Dem Derneği Başkanı Zahide Funda Öztürk, Beypazarı Bürgüsü Atölyesine destek veren ve çalışan ortaklarının olduğunu ifade ederek, “Bunlar Keçiören Belediyesi, ATO, Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü’dür. Hep birlikte kadınlar için istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı tekrar canlandırmak istiyoruz. Bununla birlikte ekonomiye de katkı sağlamak istiyoruz. Burada üçer aylık sürelerle kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Üç ay sonrasında yeni kursiyerlerimizle birlikte kurslarımıza devam ediyoruz. Şu anda Kalkınma Ajansı ile de bir proje yürütülüyor burada. Bürgünün 80 yaşında bir ustası kalmış, başka bir ustası yok bu sanatın. Beypazarı’nda, eğitmen eğitimi alan 8 usta eğiticimiz ile burada ekonomiye katkı sağladık. 4 ayaklı bir dokuma tezgahımız var. Pamuk ve ipek dokuma yapıyoruz. Ayrıca yöresel bez dokuması da yapıyoruz. Bu aslında Beypazarı’nın gelinlerinin çeyiz sandıklarında olan bir örtü çeşidi. Bu bürgü sanatını depremzede kadınlarla da paylaşıp onların hem rehabilitasyonlarını sağlamak hem de onlara ekonomik olarak katkı sunmak istiyoruz. Yaptıkları ürünleri hem Keçiören Belediyesinin Keçikoop Satış Ofisi’nde hem de Aktepe Mahalle Konağı’nda satma imkanına sahip olacaklar. Yeni dönemde bu şekilde bir kurs başlatmak arzusundayız. Ayrıca bir tasarım atölyemiz ve dikiş atölyemiz var. Bu dikiş atölyesinde depremin ilk anından bu yana yaklaşık 500 tane battaniye dikip gönderdik ilk elden. Daha sonra ATO ile ortak yapılan bir konteyner kent vardı, onun nevresimlerini biz yaptık. Yastıklar, yorganlar ve nevresimler burada gönüllü kadınlarımızla birlikte çıkarılıyor. Burayı depremzedelere yardım maksatlı bir atölyeye çevirmiş olduk. Yaklaşık 384 tane de uyku setini hazırladık ve göndereceğiz” diye konuştu.

Bez dokumaya ara verdiklerini söyleyen atölye eğitmenlerinden Nihal Yıldız, “Atölye çalışmalarımızı bıraktık. Şu anda depremzede kardeşlerimiz için yardım çalışması yapıyoruz. Nevresimler dikiyoruz, uyku setleri hazırlıyoruz, battaniyeler dikiyoruz ve kıyafet yardımları topluyoruz. Bu şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buraya toplu kumaşlar aldık. Kesiyoruz, dikiyoruz, overlok yapıyoruz, çıtçıtlarını dikiyoruz daha sonra bunları paketleyip deprem yerlerine gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.