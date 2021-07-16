Gelenek geri döndü, elle pazarlığa devam

DÜZCE(İHA) – Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarları hareketlilik yaşarken, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan elle pazarlıklar yasaklandı. Ancak kurban pazarlarında gelenek halini alan elle pazarlıklar korona virüs riskine rağmen yapılmaya devam ediyor.

Kurban bayramına sayılı günler kalan kurbanlık alacaklarla satıcıların buluştuğu kurban pazarları hareketli zamanlar yaşıyor. Pazaryerleri kurbanlık hayvanlarla dolup taşarken, bayramda kurban kesecek vatandaşlarda bütçelerine uygun kurbanlık bulma telaşına girdi. Bu telaş içinde korona virüs ise unutuldu. Tarım Orman Bakanlığına gönderilen kurban pazarlarında alınacak önlemler çerçevesinde elle pazarlık yapmak yasaklanırken, kurbanlık satıcıları ile alıcılar ise bu yasağı görmezden geliyorlar. Kurban pazarlarında gelenek haline gelen kurban pazarlıkları elle yapılmaya devam ediyor.

Bayrama kurban keserek girmek isteyen vatandaşlar, satıcılar ile sıkı pazarlık yaparken aracılarda satıcı ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıkta arayı bulmak için pazarlık yapanların ellerini buluşturuyor.