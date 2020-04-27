Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar

RAMAZAN DAVULCULARININ BAHŞİŞ TOPLAMASINA COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MÜSAADE EDİLMEMESİNE RAĞMEN AFYONKARAHİSAR’DA 3 GENÇ, SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK İÇİN ARABALARININ BAGAJINA BİNEREK SAHURDA MAHALLE MAHALLE GEZİP ASIRLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR.

Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar

RAMAZAN DAVULCULARININ BAHŞİŞ TOPLAMASINA COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MÜSAADE EDİLMEMESİNE RAĞMEN AFYONKARAHİSAR’DA 3 GENÇ, SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK İÇİN ARABALARININ BAGAJINA BİNEREK SAHURDA MAHALLE MAHALLE GEZİP ASIRLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:32
0 Okunma
Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar

Ramazan davulcularının bahşiş toplamasına Covid-19 tedbirleri kapsamında müsaade edilmemesine rağmen Afyonkarahisar’da 3 genç, sosyal mesafeyi korumak için arabalarının bagajına binerek sahurda mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Ramazan-ı Şerif’in olmazsa olmazlarından biri de sahurda davulcuların mahallelerde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırması. Bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu iftar yemekleri ve teravih namazında olduğu gibi Ramazan davulcularının bahşiş toplamasında da kısıtlamaya gidildi. İl Pandemi Kurulu kararı ile Afyonkarahisar’da bu yıl bahşiş toplanamayacak. Ancak kentte 3 gönüllü genç daha önceki yıllarda motosiklet ile sürdürdükleri sahurdan davul çalma geleneğini bu yıl sosyal mesafe kuralları gereği otomobilleriyle sürdürdüler. Gençlerden biri otomobilin bagajına binerek davul çalarken biri de aracı kullandı.

Bagajda davul çalan gencin bu yöntemi vatandaşları hem güldürdü hem de bahşiş toplanmamasına rağmen gösterilen çaba zor bir süreçten geçilen bu günlerde moral ve motivasyon verdi.

Mustafa Biçer, isimli gönüllü Ramazan Davulcusu genç, bu geleneği sürdürmek için bu yöntemi uyguladıklarını ve para talep etmeden Ramazan sonuna kadar davul çalmaya, vatandaşları sahura kaldırmaya devam edeceklerini söyledi. Biçer, “Ramazanda davul çalma geleneğimiz baya bir eskiden geliyor. Biz Korona’da olsa geleneklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Hiç olmazsa korona virüsten dolayı millet dışarı çıkamadığı için hiç olmazsa moral ve motivasyon için, destek amaçlı da olsa ücret talep etmeden bile davul çalmaya karar verdik ağabeylerimizle. Başka yapacak çaremiz yok. Biz de en iyisi arabanın bagajına oturalım dedik, yayan yürüsek zaten bitmezdi. Böyle bir geleneğimizi devam ettirmek istedik. Ramazan’ın son gününe kadar devam edeceğiz. Korona virüsü unutturmak için halkımızın yayındayız” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı
Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı
Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: “Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamakta”
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: “Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamakta”

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim