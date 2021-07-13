Geleceğin tahkim avukatları yarıştı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), üniversiteli genç hukukçuları bu yıl da pandemi koşullarında çevrimiçi platformda kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) 3 gün süren farazi duruşma maratonuna sahne oldu. Yarışmanın finalinde karşı karşıya gelen takımlardan Ankara Üniversitesi birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği kazandı.

Yarışma bu yıl ilk kez “Med-Arb” (Arabuluculuk-Tahkim) formatında iki aşamalı olarak organize edilirken, 5. GTAY’ın ilk aşaması arabuluculuk yarışması geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmişti. 9-10-11 Temmuz günlerinde gerçekleşen yarışmanın ikinci aşamasında, üniversite takımları 3 gün boyunca birincilik hedefiyle mücadele verdi. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada geleceğin tahkim hukukçularına şu mesajları verdi:

“ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı kurulduğundan beri düzenliyor ve çok önem veriyor. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada arabuluculuk ve tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe çok yakın bir müzakere ve dava ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözmeye çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık hakkında tahkime giderek hakem heyeti önünde iddia ve savunmalarını dile getirip uyuşmazlığı çözüme ulaştırdılar. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar ve şimdiden burada bulunmayan arkadaşlarının önüne geçtiler, hepsi bu yarışmanın kazananı oldular.”

Başkan Ziya Akıncı, Covit 19 salgınının en yoğun olduğu, sokağa çıkamadığımız dönemde dahi ISTAC’ın yargılamaları durdurmadığını hatırlatırken, tahkim yargı dünyasında normalleşme sürecinin artık uzak olmadığını umduklarını söyledi. Akıncı şöyle konuştu:

“Pandemi döneminde dosyalarımız devam etti, yeni dosyalar aldık, kararlar çıkardık. Yani, ISTAC olarak yargılamaya hiç ara vermedik. Salgın başlar başlamaz hemen çevrimiçi duruşma kurallarımızı yaptık, duruşmalarımızı online olarak sürdürdük. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada üniversite takımları çevrimiçi duruşma sistemini deneyimledi. Çünkü pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki iyimser olmakta yarar var, aşı kampanyaları sayesinde çok daha iyi günler bekliyor bizi... O sebeple yeni tahkim duruşma tarihleri artık fiziksel duruşma olarak verilmeye başlandı, bundan sonra yine fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz. Gelecek sene düzenleyeceğimiz yarışmamızı da inşallah eskiden olduğu gibi fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz.”

Yarışmanın arabuluculuk aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da Ankara Üniversitesi birinciliği kazandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı zamanda “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”nün sahibi oldu. 5. GTAY’da ikincilik Bahçeşehir Üniversitesi’nin, üçüncülük İstanbul Üniversitesi’nin oldu.