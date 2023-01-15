Geleceğin şefleri Balıkçı Kenan’da mutfağa girdi

Geleceğin aşçıları Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan Tesisleri’ni ziyaret etti. Kenan Balcı ile birlikte mutfağa giren genç aşçılar, balık türlerini, temizleme ve pişirme şekillerini öğrendi.

Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçılık Dalı Öğrencileri Balıkçı Kenan Tesisleri’nin gezdi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçılık Dalı öğrencilerinin ilk dersi deniz ve balık oldu. Yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı’nın tecrübelerinden yararlanan öğrenciler balıklar hakkında merak ettiklerini uygulamalı şekilde öğrendi. Balık türlerini ve temizlenme şeklini gösteren Kenan Balcı, daha sonra öğrencilerle birlikte ızgara başında balık pişirdi.

Aşçılığın çok disiplin isteyen bir meslek olduğunu öğrencilere aktaran Balıkçı Kenan Balcı yemek konusunda ayarın kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Balcı: “Balık çok hassas bir yiyecek. Onu pişirirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir anlık dalgınlık balığı yakmamıza neden olur. Balık yandımı işimiz bitmiştir. Aşçılıkta o lezzeti, o güzelliği tutturmamız lazım. Müşterilerimiz yada yakınlarımız o yemeği yiyince tadından mest olması lazım” dedi.

Balığı temizlerken bıçağın mutlaka sağ elde olması gerektiğini vurgulayan ünlü balıkçı Kenan Balcı: “Balığı bıçağın ters tarafıyla temizlememiz gerekiyor. Balık kaygan olduğu için elimizi kesme riskimiz oldukça yüksek. Bıçak her zaman sağ elde olması gerekiyor. Sol elimizle de balığın kafasını tutup balığımızı rahatlıkla temizleyebilirim. Balığımızı fileto haline getirdikten sonrada ortadan ikiye bölüp hem tavada, hem de ızgarada rahatlıkla pişirebiliriz” diye konuştu.

Programın sonrasında ızgara başına geçen öğrenciler palamut şiş, palamut köfte ve palamut pirzola pişirdi. Balık ekmek ziyafeti çeken öğrencilere balık pişirmek hakkında da bilgi veren usta balıkçı Kenan Balcı: “Balığı kurutmadan pişirmeliyiz. Balık omega 3 kaynağı. Besin değeri çok yüksek. Bir tarafı pembeleştiği zaman diğer tarafını pişirelim. Böylelikle hem balığımız kurumaz. Hem de içindeki besin değeri yok olmaz. Çünkü balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. İçinde hiç bir katkı maddesi yok” ifadesini kullandı.

Günün finalini Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde yapan Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçılık Dalı Öğrencileri mumya balıkları tek tek inceledi. Orkinostan, köpekbalığına, vatozdan, kılıçbalığına kadar içerisinde binlerce deniz canlısının olduğu müzeye girişler ücretsiz. Mumya balıkları inceleyen öğrencilere müze kurucusu Kenan Balcı, sergilenen tüm balıkların Türk karasularında yakalandığı bilgisini paylaştı.