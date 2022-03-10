‘Geleceğin Ekranı Zirvesi’ İstanbul’da düzenlendi

Ekran güvenliği ve verimliliği için daha iyi kullanıcı olmak, bireyleri ve kurumları bu temada etkin hale getirmek ve güçlendirmek amacıyla yapılan Geleceğin Ekran Zirvesi, İstanbul’da düzenlendi.

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye (Milletlerarası Ticaret Odası) ortaklığında Geleceğin Ekranı Projesi yürütüldü. Bu kapsamda, proje boyunca elde edilen deneyimlerin sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılmasına aracı olması planlanarak İstanbul’da bir ofiste Geleceğin Ekranı Zirvesi gerçekleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve birçok kurum temsilcisinin katıldığı zirvede dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik çatısı altındaki konular ele alındı. Zirve, projenin somut bir çıktısı olarak; ekran güvenliği ve verimliliği için daha iyi kullanıcı olmak, bireyleri ve kurumları bu temada etkin hale getirmek ve güçlendirmek, konu alan uzmanlar ve konuşmacılarla kapsamlı öğrenme ve ağ oluşturma fırsatı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından bir panel gerçekleştirilerek proje çalışmalarının ve oluşturduğu etkinin bahsedileceği bir içerik olarak kurgulanması planlandı.

465 öğretmene ve 468 ebeveyne ulaşıldı

Proje kapsamında ilk aşamada Ekim-Aralık ayları arasında gerçekleştirilen eğitim buluşmaları organize edildi. Dijital ebeveynlik kavramının, aileler ve öğrenciler özelinde dikkat edilmesi gereken noktaların ebeveynlere ve öğretmenlere ayrı modüller halinde etkili ve interaktif bir şekilde öğretilmesi amaçlandı. Dördü ebeveyn, dördü öğretmenler olmak üzere toplamda sekiz dijital eğitim buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmalar kapsamında 465 öğretmene ve 468 ebeveyne ulaşıldı.