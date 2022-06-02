Geleceğin bilişimcileri Bahçelievler’de yetişiyor

Bahçelievlerli öğrenciler, Bilişim Vadisi ve Tara Robotik Otomasyon Fabrikası’nı ziyaret etti. Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji merkezinde öğrencilere yerli otomobil TOGG ile ilgili bir sunum yapıldı. Öğrenciler robotların nasıl çalıştığını gözlemlemenin yanı sıra kendileri de kumandanın başına geçerek robot uygulamaları deneyimledi.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle ortaokul öğrencileri, Bilişim Vadisi’ni ve Tara Robotik Otomasyon Fabrikası’nı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullardaki öğrencilerin katıldığı iki ayrı ziyaret programında öğrencilere uzman mühendisler tarafından robotik kodlama ve teknoloji sunumları yapıldı. Gebze’de bulunan Türkiye’nin en büyük teknoloji gelişim merkezi olan Bilişim Vadisi’ni gezen öğrenciler yerli ve milli teknolojileri yakından görme fırsatı yakaladı. Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji merkezinde öğrencilere yerli otomobil TOGG ile ilgili bir sunum yapıldı.

Öğrencilerin bir diğer ziyaret noktası ise Tuzla’da bulunan Tara Robotik Otomasyon Fabrikası oldu. Öğrenciler Türkiye’nin teknolojik geleceğinin örneklerinin sergilendiği fabrikada üretim stantlarını meraklı gözlerle gezdi. Öğrenciler burada farklı robotik teknolojileri yakından görme imkânı buldu. Teknoloji gezisinde öğrenciler robotların nasıl çalıştığını gözlemlemenin yanı sıra kendileri de kumandanın başına geçerek robot uygulamaları deneyimledi. Teknoloji gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler geziyi düzenleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a teşekkür etti. Gezi, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.