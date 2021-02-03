Gediz Ovası göle döndü

Manisa’da dün etkili olan sağanak yağış Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Gediz Ovasını göle döndürdü. Üzüm bağları sular altında kalan üreticiler bu durumun bağları için zarar değil aksine faydası olacağını söyledi. Göle dönen ovalar ve bağlar drone ile görüntülenirken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da yağmur sularının Gediz’den denize boşa akmaması gerektiğini belirterek yağmur sularının yaz ayları için saklanabileceği projelerin hayata geçirilmesini istedi.

Dün etkili olan sağanak yağışlar şehir merkezlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken kırsal kesimlerde ise sevinçle karşılandı. Kuraklıkla boğuşan üreticiler yağan yağmurların çok faydalı olduğunu belirtti. Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Saruhanlı’dan geçen ve Gediz Nehri’ni besleyen en önemli kollardan biri olan Kumçay’ın taşması sonucu etrafındaki bağlar sular altında kalırken göle dönen ova ve bağlar drone ile görüntülendi.

Yağmur sularının yaşanabilecek kuraklık risklerine karşı mutlaka depolanması gerektiğini kaydeden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "2021 yılı üzümün başkenti Saruhanlı’ya yağmurlu bir sezonla başladı. 3 haftadan beridir aralıklarla yağan bu yağmurların sayesinde görüldüğü gibi Kumçay dediğimiz ve Gediz’i en büyük ve en çok besleyen derelerden bir tanesi ve şu anda ful şekilde akmakta. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Biz bu akan suları bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Buradan devlet büyüklerimize de sesleniyoruz. Bu suyu bir şekilde zapt etmek istiyoruz. Milyarlarca ton su buradan Gediz’e boşalıyor. Gediz’den de körfeze Ege Denizine boşalıyor. Bu suların biz, bizim buradaki Salihli’deki Demirköprü Barajında, Adala’da, Ahmetli Regülatöründe bu suyu bir şekilde zapt edersek, tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklıkta yaz aylarında bu durumun bir nebze olsa önüne geçeriz. Bu su zapt edilmek zorunda. Boş boşuna akmasın günahtır bu su." dedi.

"Bağlar için zararlı değil aksine faydalı"

İlçede 3 haftadır yağan yağmurların bağlar için çok iyi olduğunu kaydeden Okur şunları söyledi:

"Bu yağmurlar bağlarımız için çok iyi geldi. Kış suyu dediğimiz suyu biz kışın veriyorduk bağlarımıza ama şu anda görüldüğü gibi bağlar su altında. Kumçay yatağına yakın olan bağlar su altında. Diğer yerler yağan yağmurla sulanan yerler. Şu anda su altına kalan bu yerlerde herhangi bir zayiat olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki her şeyin fazlası zarar. Bu sular 15-20 gün bu şekilde kalırsa bağa zarar verir ama şu anda hiçbir zararı yok. Hatta bağa kış suyu vermiş oluyoruz."