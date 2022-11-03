“Geçmişten Günümüze Yargı Çalışanları Giysileri” sergisi İstanbul Adliyesi’nde açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz serginin 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlandığını söyledi. Sergiye davet edilen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise oğlunun balmumu heykelini görünce, “Şu an sanki oğlum arkamda, canlı bir şekilde duruyor” dedi.

İstanbul Adalet Sarayında geçmişten günümüze yargı çalışanlarının kıyafetlerinden oluşan “Geçmişten Günümüze Yargı Çalışanları Giysileri” sergisi açıldı. Açılışa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bölge Adliye Metin Sarıhan, başsavcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. 2015 yılında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz da sergiye davet edildi. Sergide, yargı çalışanlarının kıyafetlerinin yanı sıra, Sultanahmet Adliyesi Örnek Duruşma Salonu da ziyaretçilere açıldı. Sergiyi hazırlayan İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Esin Öney ve serginin hazırlanmasında emeği olan kişilere plaket verildi.

“Esin Hanım gece gündüz çalıştı”

Serginin açılışında konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Bundan bir süre önce Yazı İşleri Müdürümüz Esin Hanım gelip, “Başsavcım, ben geçmişten günümüze yargı çalışanlarının giysileriyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum” dedi. Ben de kendisine, çok iyi olacağını ancak bu konuda bilgi birikimi, tecrübesi ve bir çalışması olup olmadığını sordum. O da Kız Meslek Lisesi mezunu olduğunu, moda tasarım konusunda eğitimler aldığını, çalışmalar yaptığını, moda tasarım konusunda yüksek lisans yaptığını söyledi. Ben de o zaman bize de destek olmak düşer dedim. Kendisi yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede, gece gündüz çalışıp Osmanlı’dan, Cumhuriyetten günümüze kadar yargı çalışanlarının, hakimlerin, savcıların, Osmanlı Döneminde kadıların, kazaskerlerin, katiplerin, mübaşirlerin giydiği kıyafetlerle ilgili çalışmalar yaptı. Burada mankenler üzerinde beğenimize sundu” dedi.

“Adliyemize güzel kazanımlar sağlamak için çalışmalar yaptım”

Sergiyi hazırlayan Yazı İşleri Müdürü Esin Öney, “Hayalim olan tasarımcılıkla hukuk alanındaki çalışmaları birleştirip neler yapabilirim diye yola çıktım. Çalışırken tasarım eğitimimi tamamladım ve derken artık kurumum için de bir şeyler yapmam gerektiği ihtiyacı duydum. Yüksek lisansımın konusu geçmişten günümüze yargı personelinin giysileriydi. Bu konuda araştırmalar yaparak adliyemize güzel kazanımlar sağlamak için çalışmalar yaptım. Umarım beğenirsiniz” diye konuştu.

“Şu an sanki oğlum arkamda, canlı bir şekilde duruyor”

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, oğlunun da balmumu heykelinin bulunduğu Sultanahmet Adliyesi Örnek Duruşma Salonu’nda gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Hakkı Kiraz, “Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştım. Ama şu anda sanki oğlum arkamda ve canlı bir şekilde duruyor. İlk kez böylesi duygulanıyorum. Olayın başladığı günden bu yana, ilk gün, ilk saniye duyduğumda dahi bu kadar duygulanmamıştım. Ama bu kadar duygulandım ki konuşamıyorum. Şu anda sanki arkamda, canlı” ifadelerini kullandı.