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Geçit vermeyen yollar hayat kurtarmak için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım Merkezi, ağır kış şartlarına rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Mustafakemalpaşa’nın Sünlük Mahallesi’ndeki bir hastaya bakım hizmeti götürmek için önce kar küreme aracıyla yol temizlendi, ardından sağlık ekipleri diz boyu karda yürüyüp, hastanın evine ulaştı.

Genel 17.02.2021, 11:17
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Geçit vermeyen yollar hayat kurtarmak için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım Merkezi, ağır kış şartlarına rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Mustafakemalpaşa’nın Sünlük Mahallesi’ndeki bir hastaya bakım hizmeti götürmek için önce kar küreme aracıyla yol temizlendi, ardından sağlık ekipleri diz boyu karda yürüyüp, hastanın evine ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 143 personel, 46 araç ve 25 ambulansla tam bir sağlık ordusu olarak görev yapan Evde Hasta Bakım Merkezi, kar yağışı nedeniyle kapanan yollara rağmen evlerinde bekleyen hastaları ulaşmak için her türlü engeli aşıyor. Bursa’nın 17 ilçesini kapsayan evde sağlık hizmetleri kapsamında geçtiğimiz yıl 15 bin 592 doktor muayenesi, 21 bin 524 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 59 bin 634 hemşirelik hizmeti, 32 bin 346 bakım ve refakat hizmeti, 2536 sosyal inceleme ve 4654 psikolojik destek hizmeti verildi. Bunun yanında 1876 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 106’sı şehir dışı olmak üzere toplam 31 bin 780 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı. Sisteme kayıtlı 8500’e yakın hasta muayene takvimine göre düzenli olarak evlerinde ziyaret edilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar bile hizmete engel olmadı.

Yol açıldı hastaya ulaşıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Sünlük Mahallesi’nde oturan ve felç nedeniyle yatağa bağımlı olan 72 yaşındaki Zülkifil Gün’ün evde bakım hizmeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi adeta seferber oldu. Sağlık ekiplerinin kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Sünlük Mahallesi’ne ulaşmakta zorluk çekmesi üzerine devreye Ulaşım Dairesi Başkanlığı girdi. İlçeye bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sünlük Mahallesi için de acil olarak bir ekibi görevlendirdi. Kar küreme aracı sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu ambulansın önünden yolu açarken, ekipler yaklaşık yarım saatlik zorlu yolculuğun ardından mahalle meydanına ulaştı. Sağlık görevlileri diz boyu karda yürüyerek yaşlı adamın evine ulaştı.

Yolun kardan kapandığını bildiği için sağlık ekiplerinden ümidini kesen 65 yaşındaki Fatma Gün ise kocasının sağlık kontrolü için gelen görevlileri kapıda görünce hem şaşırdı, hem mutlu oldu. Konuşma güçlüğü çeken yaşlı adamın gerekli sağlık kontrolü yapılırken, eşi Fatma Gün, “Allah Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Bu karda kışta gelmelerini hiç beklemiyordum. Allah razı olsun bizi unutmadılar geldiler. Ben tek başıma eşimi kaldırıp, bakımını yapamıyorum. Bize bu hizmeti ulaştıran herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçede ulaşımda sorun yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 396 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, kar yağışının devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor.
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yoğun kar yağışlı
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