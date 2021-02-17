Gece kapanan Antalya-Konya karayolu kontrollü olarak açıldı

Antalya-Konya karayolunun 1825 metre rakımlı Alaçebel mevkiinde 40 santimetreye ulaşan kar, buzlanma ve tipi sebebiyle gece 24.00’de kapanan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Geçişlerine izin verilmeyen tırlar ise dinlenme tesislerinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacebel mevkii, kar yağışı, buzlanma, şiddetli fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle gece saat 24.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında tırlar haricinde kar lastiği ve zinciri olan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Akseki trafik ve karayolları ekipleri, yola çıkacak olan araçların mutlaka kar lastiği takmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları gerektiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları Alacabel ekipleri, yolu trafiğe açık tutabilmek için birçok iş makinası ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.