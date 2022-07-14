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Gece görüşlü helikopterler göreve başladı

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye’de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

Genel 14.07.2022, 02:17
Gece görüşlü helikopterler göreve başladı

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye’de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.

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