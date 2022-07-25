Gece bıraktığı molozları gündüz toplamak zorunda kaldı
Zeytinburnu’nda bir vatandaşın gece yarısı inşaat atıklarını yol kenarına bırakırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşa ulaşarak molozları geri toplattı.
Zeytinburnu’nda bir vatandaşın gece yarısı inşaat atıklarını yol kenarına bırakırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşa ulaşarak molozları geri toplattı.
Gece yarısı yol kenarına bıraktığı inşaat atığı dolu çuvalları gündüz kendi başına toplamak zorunda kaldı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde, gece yarısı yol kenarındaki çöp konteynırlarının yanına ticari aracıyla yanaşarak çuvallarla moloz bırakan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tespit edilen şahsa ulaşan zabıta ekipleri, çuvalları geri toplatırken, vatandaş hakkında idari işlem başlatarak para cezası uyguladı.