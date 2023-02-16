Gazze’de Emel Enstitüsünden depremzedeler için yardım kampanyası

Gazze’de Emel Enstitüsü Yetimler Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Gazze’deki Emel Enstitüsü Yetimler Derneği, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ’Tek beden’ adı altında yardım kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasına çok sayıda kişi katılırken, Gazzeli çocuklar ellerinde Türkiye’ye destek mesajları yazan pankartlarla "Siz ve biz tek vücut", "Tek vücut kalacağız" sloganları attı.

Kampanya kapsamında Türk Kızılayı iş birliği ile Türkiye ve Suriye’deki çocuklara gönderilecek olan hediyeler çocuklar tarafından paketlenerek hazırlandı.