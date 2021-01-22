banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Volkswagen kardan zarar etti!
Volkswagen kardan zarar etti!
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet

Gaziray projesine yerli ve milli tren

Gaziantep’in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde imzalandı.

Genel 22.01.2021, 14:17
1
Gaziray projesine yerli ve milli tren

Gaziantep’in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde imzalandı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısa süre sonra devreye girecek olan ve Gaziantep’in trafik yükünü hafifletecek olan Gaziray projesinin tren satın alım protokolünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle imzaladı.

“Bu imza şehrin kaderini değiştirecek”

Gaziray projesi hakkında bilgi veren ve emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Uyandığımda eşime dedim ki bugün çok önemli bir imza atılacak. Elbette her imza çok önemli ve başarıdır ama bu imza şehrin kaderini değiştirmek için ve bölgenin kalkınması için çok özel bir imza. Bu imzanın arkasında çok özel bir liderlik var. Cumhurbaşkanımız var bu imzanın arkasında. Gazi şehrimize dair ne varsa ‘Bu projeleri ben takip edeceğim’ diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Ona çok özel teşekkür ediyorum. Hiç unutmuyorum 2014 yılında Asım Başkan’dan görevi teslim aldığımızda dedi ki ‘Bacım, ben bunu başaramadım’ daha sonra biz görevi devir aldıktan sonra toplandık, meclise gittik. Gaziray konusunda Bismillah dedik tekrardan başladık. Allah’ın izniyle bugün biz bunu yapacağız. Çevreci, konforlu bir ulaşım yapacağız. Bugün 4 bin işçi servisi 200 bin insanın çalıştığı sanayi sitesine gidiyor. Bu bize yakışmıyor. Bu trene binen bir işçi konforlu bir şekilde işyerine gittiği zaman Allah razı olsun dediği zaman biz bu işi başaracağız” dedi.

“Fatma Hanım, atom karınca gibi çalışıyor”

Gaziray projesiyle ulaşımın hızlanacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben de bugün Gaziantepimize çok büyük bir proje kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Fatma Hanım, atom karınca gibi gece gündüz çalışıyor. Bu şehrin bacısı, ablası olarak büyük bir fedakarlıkla bu şehrin üzerine daha fazla ne koyarım diye gece gündüz çalışıyor. Bugün de bunun meyvelerini gördüğümüz bir projeye imza atıyor. Bu sebeple hemşerilerim adına teşekkür ederim. Ne zaman Gaziantep için buna ihtiyaç var dediğimizde Cumhurbaşkanımızın talimatı ‘Derhal yapın, Gaziantepli hemşerilerimize ne gerekirse en güzeline layıktır ve bu konuda her türlü desteği verin’ olmuştur. Bugün Gaziantep’ten trene bineceğiz İstanbul’da işimizi yapacağız, akşam Ayasofya’da namazımızı kılacağız ve tekrar Gaziantep’e geleceğiz. Bu büyük bir başarıdır. Bu Gaziantep’e ve Türkiye’ye yapılan bir hizmettir. Biz hizmet yaparken hizmeti alan kişinin düşüncesine, felsefesine, mezhebine, meşrebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa, bu ülkenin tapusu ondadır ve en büyük hizmete layıktır” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli trenlerin kullanılmasından dolayı çok mutluyum”

Gaziray projesi kapsamında kullanılacak olan trenleri yerli ve milli firmanın yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin, Gaziray projesinde kullanacağı 32 araçtan oluşan 8 adet elektrikli tren seti tasarımının, teminin ve montajı için açmış olduğu uluslararası ihaleyi yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren ülkemizin raylı sistem sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ kazandı. Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması araçlarımızın yerli ve milli olarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur meselesidir. Gaziray projesinde kullanılacak trenlerin toplam maliyeti 47 milyon Euro’dur. İşletme hızı 120 Kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu kapasitesine sahip olacaktır. İlk iki set 24 ay tüm setler ise 28’inci ayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12