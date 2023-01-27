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Gazipaşa Havalimanı’nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Antalya’da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildi.

Genel 27.01.2023, 21:47
Gazipaşa Havalimanı’nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Antalya’da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Bu akşam yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferi ile yarın sabah yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferinin iptal edildiği bildirildi. Fırtına sürerse iptallerin devam etmesi bekleniyor.

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