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Gazipaşa Havalimanı’nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Antalya’da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildi.
Genel 27.01.2023, 21:47
Antalya’da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Bu akşam yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferi ile yarın sabah yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferinin iptal edildiği bildirildi. Fırtına sürerse iptallerin devam etmesi bekleniyor.