Gaziosmapaşa’da ramazan ayı öncesi camiler gül suyuyla temizlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ramazan ayında kutsal toprakların maneviyatını vatandaşlara yansıtmak ve daha ferah bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki tüm camileri gülsuyu ile temizleyip dezenfekte etti.

Bölgede bulunan camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ramazan ayı öncesi çalışmalarını arttırdı. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde iki senedir camilerde kılınamayan teravih namazları, bu Ramazan ayı ile birlikte tekrar camilerde kılınmaya başlıyor. Hazırlıklar dolayısıyla ilçedeki tüm camilerin içi ve avlusu gül suyuyla temizlenerek dezenfekte edildi. Temizlik işleri ekibi Yunus Emre Camii’nde temizliğe başlayarak caminin içini ve avlusunu hem dezenfekte ettiler, hem de gül suyuyla yıkadılar.

"11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk"

Ramazan ayının gelmesiyle camileri temizleyerek ibadete hazırladıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediyesi Cami Temizlik Ekibi Şefi Osman Aydın, şöyle konuştu:

"Çok beklediğimiz 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuştuk. 2 yıldır camilerimizde teravih namazı camilerde kılınmıyordu. Bu sene artık pandemi etkisinin de zayıflamasıyla artık camilerimizde teravih namazları kılınacak. Bizim de zaten rutin olarak cami temizliğimiz yapılıyordu. Bu yıl biraz daha özen göstererek camilere olan ilginin artmasıyla daha özenli bir şekilde camilerimizi temizledik. Bugün burada camimizin içini ve avlusunu gül suyuyla yıkadık, temizledik. Camileri ramazan ayında temiz ve hijyenik olarak ibadet etmeye hazırladık."

"Bu yıl da gül suyuyla temizliğimizi yaptık"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da camileri gül suyuyla temizlediklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Emine Güneş, "Bizler her yıl olduğu gibi camileri temizlemeye geliyoruz. Bu yıl da gül suyuyla temizliğimizi yaptık. Geçen yıla nazaran bu yıl daha heyecanlıyız. Teravih namazları, insanların bir arada ibadetlere katılmaları bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bütün İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun" diye konuştu.