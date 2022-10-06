Gaziosmanpaşalı öğrenciler ‘2. Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim Şenliği’nde bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim Şenliği” başladı. İlçede öğrenim gören ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katıldığı ve 3 gün boyunca sürecek olan bilim şenliği etkinliğine 7 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

TÜBİTAK 4007 Kodlu projeler çerçevesinde Tüm Türkiye’de desteklenmeye hak kazanan 49 projeden biri olan Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğinde Gaziosmanpaşa Belediye Binası önünde 3 gün boyunca sürecek olan ‘Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim Şenliği’ etkinliği başladı. Açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve birçok okuldan öğrenciler katıldı. Etkinlikte, mikroskop keyfinden, element atölyesine, ayna yapımından 3 boyutlu robot tasarlamaya kadar birçok proje öğrencilerle buluşturuldu. Bilimsel deneylerin sergilendiği stantları gezen öğrenciler projeleri deneyimleme fırsatı buldu. 3 gün sürecek etkinlikte toplam 7 bin öğrencinin etkinliğe katılması hedefleniyor.

Bilim şenliğine katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün Gaziosmanpaşa teknoloji ve bilim heyecanını gençlerimizle birlikte yaşıyor. Gaziosmanpaşa’da son zamanlarda kültür ve sanatla ilgili çok yoğun çalışmalar içerisindeydi. Bilim ve teknoloji çağımızın en büyük ihtiyacı olmuş durumda. Bu vesileyle son 2 yıldır gençlerimizin bilim ve kültürle ilgili ilgilerini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada TUBİTAK 4007 çerçevesinde gençlerimiz atölyelerimizde yeteneklerini hayallerini projelerini sunacaklar. 3 gün sürecek etkinliğimizde ilk 2 gün öğrencilerimizi 3. gününde de halkımızı davet ediyoruz. Gençlerimiz sadece proje yapmak için burada bulunmuyor, onların heyecanı hayalleri teknolojiye ilgisi gelecekte olan hassasiyetlerini ortaya koyuyor. Matematikten tasarıma kültür sanattan doğaya her alanda projeler var. Projeleri yarışma formatında ödül koymak suretiyle yaparak onları projeye ve teknolojiye ilgilerinin arttığını görüyoruz. Son 2 yılda Gaziosmanpaşa’da bilim ve teknolojiye olan ilgi bizi daha çok heyecanlandırıyor. Teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle açmış olduğumuz Bilim Gaziosmanpaşa merkezimizde 1 yılda 28 bin öğrencimize bilim ve teknoloji adına eğitim verdik. Bilimsel alanda ilerleyen öğrencilerimiz özellikle ulusal alanda Teknofest’i benimsediğini bilim ve teknoloji çerçevesinde yarışmalara düzenleyerek ve ödül alarak buraya katılma heyecanını gördüğümüzü söylemek isterim” dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa İlçe Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Çağla Mert, “Küçük buluşlar büyük dünyalar projemiz çerçevesinde bizler bilime küçük adımlara atıyoruz geleceğimizin teminatı gençlerimizin de bilime büyük adımlar atmasını istiyoruz. Şenliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. O yüzden her sene başvuru yapıyor olacağız. Bugün burada 35 atölye 5 sergi ve 1 söyleşimiz var. Her kademeden 7 bin öğrenciye yelpazesi çok geniş bir bilim alanı hazırladık” açıklamasında bulundu.