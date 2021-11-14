Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar Bulgaristan’daki seçimler için sandık başına gitti

İstanbul’da Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bulgaristan’da yapılan seçimler için oy kullanan yaşlılar başta olmak üzere vatandaşları evlerinden araçlarla okula taşıdı. Belediyenin mobil büfesinde seçmenlere çay ve kahve ikramı yapıldı.

Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Gaziosmanpaşa’da da çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibarıyla Kadri Yörükoğlu Okulu’nda sandık başına gitti. İlçede 3 bin 600 seçmen bulunurken, Gaziosmanpaşa Belediyesi oy kullanan yaşlılar başta olmak üzere vatandaşları evlerinden araçlarla okula taşıdı. Okul bahçesinde ise belediyenin mobil büfesinde seçmenlere çay ve kahve ikramı yapıldı.

Oy kullanmaya gelen bir vatandaş, "İlk defa Türk bir cumhurbaşkanı adayımız var. Biz bu arkadaşımıza büyük bir destek vereceğiz. İnşallah kazanacağız" dedi.

Oy kullanmaya gelen başka bir vatandaş ise, "Biz o ülkeye Bulgarlardan daha fazla hizmet verdik. Ve bir Türk’ün de cumhurbaşkanı olma hakkı vardır" diye konuştu.

Türkan Sevinç, "Bu seçimin burada ve Bulgaristan’da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diliyorum. İlk defa bir Türk cumhurbaşkanı adayı oldu. İnşallah hepimiz için güzel olur" ifadelerini kullandı.