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Gaziosmanpaşa’da, İETT otobüsü arıza yaptı

Gaziosmanpaşa’da, yine İETT otobüsü arızalandı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti.

Genel 23.09.2021, 14:59
Gaziosmanpaşa’da, İETT otobüsü arıza yaptı

Gaziosmanpaşa’da, yine İETT otobüsü arızalandı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti.

Gaziosmanpaşa Meydanda seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT otobüsü arıza yaptı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti. Bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

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