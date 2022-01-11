Gaziosmanpaşa’da geri dönüşüm dijital platforma taşınıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yerli imkanlar ile geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi uygulamasıyla evde biriktirilen atıklar, adreslere giderek toplanacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sıfır atık çalışmalarında bir ilke imza attı. Belediye tarafından geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi uygulamasıyla her vatandaş evde biriktirdiği geri dönüşüm malzemesini belediyeye bildirecek. Uygulama üzerinden belediyeye bildirilen atıklar, evlere giderek toplanacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi’nin lansmanı dün akşam Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi. Lansmana Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda gerçekleşen sunumda Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, davetlilere Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi’ni anlattı.

Lansmanda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Her birimizin insanca yaşadığı şehre önem vermek anlamında yaptığımız bir uygulamayı sizlerle paylaşmak ve bu şekilde sizler aracılığı ile tüm paydaşlarımıza iletmek maksadıyla bu sunumu sizlerle paylaşıyoruz. Bu uygulamanın önemli özelliği ilk kez halkımıza açılıyor. Yapılan çalışmaları belli bir noktaya kadar belediye bünyesinde teknik ve hizmet olarak bir neticeye ulaştırdıktan sonra, yapılan temizleme veya sıfır atıkla ilgili tüm çalışmaların toplumun her kesimi tarafından sahiplenilmesi, takip edilebilmesi ve denetlenebilmesi anlamında kendi yerel ve yerli yazılımla bu hale getirip, halkımıza sunduğumuz bu sıfır atık geri dönüşüm anlayışının yeniden kurgulanmasıyla ilgili bir lansmandır” dedi.

“Geri dönüşüm dijitale taşınıyor”

Hayata geçirdikleri uygulama hakkında bilgi veren Usta, ”Geri dönüşüm artık bir yeni anlayışla bir dijital platforma taşınıyor ilçemizde. Her türlü veriyi, talebi, öneriyi ya da şikayeti ardında android haritalar üzerinde takip edebileceğimiz, müdahil olabileceğimiz, çözüme hızlı yetişebileceğimiz, vatandaşımıza bu konuda hızlı geri dönüş yapabileceğiniz bir modeli uygulamaya sunuyoruz. Şehirde değişimi yaşamda gelişime dönüştüren bir anlayışla hayatın temel unsuru olan ve hayatımızı bugünü ile yarını ile ilgilendirmiş olan bu atıkların bir şekilde yönetilmesi ve şehrin yaşanabilir bir şehir olması içinde en önemli adımdır” diye konuştu.