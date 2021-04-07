Gaziosmanpaşa’da 42 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçede faaliyet gösteren ve çeşitli branşlarda başarılı olan 42 amatör spor kulübüne 200 bin lira nakdi yardım desteğinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 42 spor kulübüne 200 bin lira nakdi yardım desteğinde bulundu. Futbol, tekvando, fitness, muay thai, badminton, kick boks branşlarında başarılı olan spor kulüpleri “Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı”nda bir araya gelerek nakdi yardım desteğinden faydalandı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte Kaymakam Numan Hatipoğlu ve İl Gençlik Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

“Geleceğimizin umudu gençler, gençlerin umudu spor”

Spor, kültür ve sanat kavramları üzerinde duran ve bu dalların önemine dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugüne kadar turnuvada başarı sağlayan sporcularımıza nakdi yardımda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Toplam da 1 milyon 234 bin lira nakdi yardım da bulunmuşuz. Tabii bunlar yeterli değil. Ama hayalimiz, umudumuz; bu şehirde herkesin en az bir spor dalıyla uğraşmasını, meşhur olmasını gerekirse profesyonel spor yapmasını sağlamak. Her bir vatandaşın bir spor dalıyla eşleşmesini arzu ediyoruz, onun hayalini kuruyoruz. Gençlerimizin başarıya koşması, ödül alması, ülkemizi yükseltmesi bizim için önemlidir. Geleceğimizin umudu gençler, gençlerin umudu da spor olsun” dedi.

“Başarı getirdikçe desteklerimiz İnşallah çoğalır”

Yalova’da yapılan kulüpler arası turnuvada Türkiye 3.’sü olan Ahmet Hakan Bolat ise, “300 takım arasından 3. olduk. Yapılan bu yardım inşallah bu vesilelerle daha çok. Tabii başarılar büyüdükçe desteklerin de artması gerekiyor. Tabii bunu bize hissettiriyorlar. Hiçbir sorunumuz olmadı. Biz başarı getirdikçe inşallah desteklerimiz de çoğalır” şeklinde konuştu.

“Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı” adıyla düzenlenen etkinlik, dereceye giren sporculara ve spor kulüplerine hediye çeki verilerek son buldu.