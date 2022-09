Gaziosmanpaşa’da 21 amatör futbol kulübüne malzeme desteği

Spora ve sporcuya destek olmayı sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 21 amatör futbol kulübüne toplamda 1 milyon lira değerinde spor malzemesi yardımında bulundu.

Gaziosmanpaşa Sedat Balkanlı Spor Tesisi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra amatör futbol kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı. Programda, 21 amatör futbol kulübüne maç forması, antrenman eşofmanı, antrenman topları, sağlık çantası ve çok sayıda antrenman malzemesi verildi. Ayhan Öztürk’ün rap konseri ile konuk olduğu etkinlikte akrobatik bisiklet ve paten gösterileri de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Usta, “Siz şampiyonluklar getirdikçe, başarıya ulaştıkça, en kıymetli zamanlarınızı sporda geçirdikçe, biz de sporun her dalında sizlerle birlikte olmaya, şehrimize spor mekanları kazandırmaya ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Her bir kulübümüzün gruplarında şampiyon olabilecek yetenekte sporcularıyla hedefe ulaşacağına inanıyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Biz de belediyeler olarak elimizdeki bütün imkanlarla gerek Spor Müdürlüğümüzle gerekse Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği yapmak suretiyle okullarda da bu yeteneklerinizin devam etmesi için sizlerin yanınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz. Siz yeter ki spor yapmak ya da maç yapmak isteyin. 24 saat bütün alanlar sizin. Her birinizi tebrik ediyor, sizlere emek veren hocalarınıza ve kulüp yöneticilerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.