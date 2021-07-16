banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!

Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz yürüyüşü

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla dev Türk Bayrağı ile yürüyüş düzenledi.

Genel 16.07.2021, 09:00
Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz yürüyüşü
banner502

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla dev Türk Bayrağı ile yürüyüş düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükköy Meydanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, dev Türk Bayrağı ile Gaziosmanpaşa Meydanı’na yürüdü. Marşlar eşliğinde meydana yürüyen vatandaşlar, burada gençlerin okuduğu şiirleri dinledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacağız diyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu milli direnişi geri püskürtülen hain darbe teşebbüsünü unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü bu vatan bizim. Unutmayacağız çünkü bu bayrağın altında bu millet tek yürek. 15 Temmuz bizim yeniden kendimize gelişimizi, 15 Temmuz milli iradenin o güçlü şahlanışın dur demenin günü" dedi.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501