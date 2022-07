Gaziosmanpaşa Spor Ödülleri, sahiplerini buldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2021-2022 yıllarında ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen yarışmalarda ödül alan sporcular ile antrenörlerini ödüllendirdi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek birçok alanda sporcu yetiştirmenin de gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2021 ve 2022 yıllarında dünyada gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporcularını ödüllendirdi. Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Belediyesi sahnesinde gerçekleştirilen ödül törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sporcular ve aileleri ile birlikte antrenörler katıldı.

“Buradaki maksadımız sadece ödül vermekten öte hem sporcularımıza teşekkür etmek”

Belediye olarak spora ve sporculara destek verdiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Halkımızın kendisini geliştirme ve başarıya ulaşma noktasında önder olan, başarılı olan sporcularımız ile bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Bu akşam burada Gaziosmanpaşa ilçemizin 83 tane başarılı sporcumuzu ödüllendirmeyi planladık. Buradaki maksadımız sadece ödül vermekten öte hem sporcularımıza teşekkür etmek. Hem onlarla birlikte spor yapan tüm gençlerimize örnek olacak başarıları anlatmaktır esas amacımız. Kendi alanlarında gerek ulusal gerek uluslararası alanda ödül alan dereceye giren tüm sporcularımızı takdim ettik ve ödül verdik. Aynı zamanda onların bu başarıya ulaşmasında katkıları olan antrenörleri de ödüllendirdik” dedi.

“Sporun her alanında her yaşında her bir vatandaşımızla sporda buluşmak istiyoruz”

Gaziosmanpaşa’yı sporla buluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Usta, “Amacımız şu idi. Sporcularımız ödüllendirdik hem aynı zamanda farkındalık oluşturarak spor yapmak isteyen, spora ilgi duyan bütün gençlerimize bu farkındalığı yansıtmaktı. Böylece sporun her alanında her yaşında her bir vatandaşımızla sporda buluşmak istiyoruz. Spora ve sporcuya destek veren herkesi de takdir ediyoruz. Gaziosmanpaşa’da spor yapmayan, sporla ilgilenmeyen, spora duyarlılık göstermeyen kimse kalmasın diye bu çalışmayı yaptık. Bundan sonra uluslararası arenada hem ülkemizi hem şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek birçok alanda sporcu yetiştirmenin de gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mete’nin selamları var”

Yoğun programından dolayı programa katılamayan Milli Okçu Mete Gazoz’un Babası Antrenör Metin Gazoz’ da “Olimpiyat düzeyinde derece almak, dünya derecesinde ödül almak, Avrupa derecesinde ödül almak inanılmaz derecede inanın çok zor. Başkanımızın da haklı gururu. Mete’nin selamları var. Dün sabah geldi. Kolombiya’dan dünya kupasından ama akşam Tokyo’ya gitti. Olimpiyatın seneyi devriyesi olması ile ilgili bir yarışma var. Yaklaşık 3 aydır bende göremiyorum. İstiklal Marşı ve Bayrağımızı göndere çektirmek, okutmak burada gördüğüm velilerimizin de yaşayacağı en büyük duygu” cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından boks, karate, vücut geliştirme, güreş, okçuluk ve diğer alanlarda derece yapan sporculara ve antrenörlerine ödülleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.