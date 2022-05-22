Gaziosmanpaşa Şehit Sezer Yüksel Parkı hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa’da bulunan Şehit Sezer Yüksel parkı belediyenin yapmış olduğu yenileme çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, Mevlana Mahallesi 911 Sokak’ta bulunan Şehit Sezer Yüksel Parkı, çocukların rahatça oyun oynayabilmesi ve vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi için yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Açılışa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Açılışı gerçekleştirilen parkta, çocuklar doyasıya eğlenerek yeni parklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Aileleri ile birlikte parkın tadını çıkaran çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

“İnşallah bu parkın açılışı da sıkıntılı geçen sürecin sonu olur”

Park açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Mevlana Mahallesi, bizim ilçemizin en çok konuşulan, en çok gelişen, en iyi konumda olan ve en iyi şekilde bir biri ile kaynaşan bir mahalle haline geldi. Bu parkı göreve ilk geldiğimiz yıllarda elden geçirerek bir park haline getirmiştik. Tabi günden güne ihtiyaçlar değişiyor, burada bulunan gençlerimiz ve onların anneleri ve çocuklara mahsus, çocuklara özel, çocuklarla birlikte ailelerinin vakit geçirebileceği bir mekan haline dönüştürülmesini talep etmişlerdi. Ancak pandemiden dolayı bu tür çalışmaları askıya almıştık ve parkları da kapatmıştık. İnşallah bu açılışta sıkıntılı geçen sürecin sonu olur, bir daha böyle toplumu uzun süre etkileyecek bir hastalığa bu millet maruz kalmaz. Daha önce yaptığımız bir ankette daha çok çocuklarımıza yönelik park, spor alanı ve onların aileleri ile oturma alanları ile kullanılmasına yönelik yoğun talep vardı. Bizde bu taleplere yönelik bu parkı yeniledik ve bugün de hizmetinize açtık. İlçemize böyle hizmetler yapabildiğimiz için Allah’a şükrediyorum sizlere de bu zamana kadar göstermiş olduğunuz sabır, destek ve dualardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu parkın Şehit Sezer Yüksel parkı olarak yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu parkı çocuklarımıza yeniden armağan ediyorum hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yenilenen parklarını çok sevdiğini söyleyen Muhammet Hamza, “Bu park çok güzel bugün çok eğlendim park önceden çok eskiydi şimdi yenilendi” diye konuştu.

Parkın açılışına gelen Sude Naz Uçar ise, “Oyun oynadın, dans ettim, eğlendim. Park çok güzel olmuş basketbol ve futbol sahası da var artık çok daha güzel olmuş” şeklinde konuştu.