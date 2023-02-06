Gaziosmanpaşa depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi bölgeye hızla araç ve personel gönderdi. 20 arama-kurtarma görevlisi, 3 kamyon, 1 tır, 2 iş makinesi, 1 ambulans, 3 sağlık görevlisi, mobil fırın ve mobil mutfak ile çok sayıda destek personeli Hatay’a hareket etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Ülke genelindeki kurum ve belediyeler bölgeye hızla ekip sevk ederken, Gaziosmanpaşa Belediyesi de AFAD koordinesinde 20 arama-kurtarma görevlisi, 3 kamyon, 1 tır, 2 iş makinesi, 1 ambulans, 3 sağlık görevlisi, mobil fırın ve mobil mutfak ile çok sayıda destek personelini afet bölgesine gönderdi. Araçlar, Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan dualarla uğurlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma (GOPAR) ve İstanbul Arama Kurtarma ekipleri Hatay’daki enkaz çalışmalarına destek verecek.

“Bölgeye intikal ettirmek üzere arama-kurtarma ekiplerimizi gönderdik”

Yardım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Zor kış şartları altında, gecenin geç saatlerinde yaşanan deprem sebebiyle birçok insanımızı kaybettik. Çok sayıda insanımız da şu anda enkaz altında ve onların kurtarılması ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Devletin bütün birimleri orada, biz de Gaziosmanpaşa AFAD, kaymakamlık ve belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Öncelikle bölgeye intikal ettirmek üzere arama-kurtarma ekiplerimizi gönderdik. 3 ayrı kurtarma ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere. Diğer taraftan ambulansımızı bölgeye gönderdik. Tüm teknik donanım, araç gereçler, iş makineleri şu anda bölgeye ulaşılmak üzere. Yine 10 bin ekmek kapasiteli fırınımızı ve bir mobil mutfağı bölgeye gönderiyoruz” dedi.

Depremzedeler için yardım kampanyası başladı

Kaymakamlık ve belediye olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen Usta, “Özellikle kış sezonu olduğu için battaniye, bot, el feneri ve ısıtıcı gibi birçok ihtiyaç malzemesini topluyoruz. Bu anlamda yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, hem kaymakamlığımıza hem belediyemize ve muhtarlıklarımıza ve aynı zamanda depo olarak kullandığımız belediyemizin yüzme havuzuna bu tür yardımları ulaştırabilirler. Biz en kısa zamanda, en hızlı biçimde, uçakla bu yardımları deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Desteklerimiz ve dualarımız oradaki hemşehrilerimizle beraber. Umarım tez zamanda yaralar sarılır. Millet olarak birlik zamanı, destek zamanı. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı bu duyarlılığa ve yardıma davet ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.