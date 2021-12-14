Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 23 amatör spor kulübüne 600 bin lira değerinde spor malzemesi yardımında bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 23 amatör spor kulübüne çok sayıda antrenman malzemesi dağıttı. Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda toplamda 600 bin lira değerinde malzeme yardımı yapıldı. Maç forması, antrenman eşofmanı, maç ve antrenman topları gibi malzemelerin dağıtıldığı programda “Karizma Şov Akrobasi Takımı” aksiyon dolu basketbol şovunda bulunurken Kafkas Dans Ekibi” de keyifli bir dans gösterisi sundu. Organizasyona Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra Gaziosmanpaşa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Yılmazer, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.

Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, “Gaziosmanpaşa Belediyemiz hem spora hem sanata birinci derecede önem vermektedir. Sanat adına olsun spor adına olsun katılımları birinci derecededir. Sanatla ilgili olarak da sanat merkezlerimizden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan geçtiğimiz günlerde ödül de aldık belediyemiz adına. Bundan son derece gururlu ve mutluyuz. Sanatla ve sporla uğraşan gençlerden kesinlikle zarar gelmez. Kendisine fayda olur. Kötü alışkanlıklar edinmez. O bakımdan hem sanata hem spora birinci dereceden önem veriyoruz. 5 bin kişilik stat Mevlana Mahallesi’nde bitmek üzere. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezona yetişecek. Gerçekten hocalarımıza ve kulüplerimize destek vermek zorundayız, ilçemizi Türkiye’de ve Dünya’da da tanıtacak isimler ortaya çıkartmalıyız. Bunlar için de hep birlikte el birliğiyle mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

15 yaşında olan ve basketbol takımında yer alan Yiğit Çerçioğlu, “Yaklaşık 6 senedir basketbol oynuyorum. 3 senedir de aynı takımdayım, arkadaşlarımla birlikte. Doğma büyüme Gaziosmanpaşalıyım. Daha önceden bir kere daha yapmışlardı galiba yine aynı burada. Yararlı oluyor bizim için ürünler. Yardımcısı oluyorlar işte” dedi.

Çayır Gücü Spor Kulübü’nde forma giyen 15 yaşındaki Yusuf Sevinç, “Etkinlik için söyleyebileceğim, toplarımız genelde kötü oluyordu. Böyle malzeme yardımları sayesinde daha iyi toplarla daha verimli bir şekilde antrenman yapabiliriz. O yüzden mutluyuz” şeklinde konuştu.