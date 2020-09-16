Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Medeniyet Üniversitesi arasında sanatta iş birliği protokolü

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında sanatta iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl içerisinde 17 öğrencisinin konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine yolcu eden Sanat Akademisi, kurs ve eğitimlerine devam ediyor. Gaziosmanpaşalıların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, ilçede sanatsal ve akademik çalışmalara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi sanatta iş birliği protokolü imzaladı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akademik derslerle genç yetenekler sınavlara hazırlanıyor

Öte yandan protokole göre; Sanat Akademisi öğrencilerinin tüm lisans düzeyindeki konservatuarlar yetenek sınavlarına hazırlanması, bu doğrultuda hazırlık sınavlarının yapılması ve etkinliklere bilimsel ve akademik destek sağlanması konularında üniversitesi ile belediye ortak çalışmalar yürütecek.

“Gaziosmanpaşalı gençlerimizi yeşertmeye hazırız”

Gaziosmanpaşalı gençlerin sanatta her daim yanında olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Biz millet olarak köklü bir medeniyetin mensubu olmaktan hep iftihar ederiz. Kökleri sağlam olan bir medeniyete yeni fideler ekmek gerekiyor. Burada ilçe belediyemizin imkanlarıyla sanata aç olan Gaziosmanpaşalı gençlerimizi yeşertmeye hazırız. Medeniyet Üniversitesiyle bugün sanatta iş birliği protokolü imzalayarak yetenekli gençlerimizin yanında olarak geleceğe taşımayı hayal ettik” ifadelerini kullandı.

“Hem akademik hem uygulama anlamında sanatta ve kültürde iş birliği kaçınılmaz”

Sanatta ve kültürde iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, “Geleceğin dünyası inşa edilecekse sanat olmazsa olmazımızdır. Türkiye bu yönüyle hızlı şehirleşme ve sanayileşme ortamında sanatı bazen ıskalamış olduğu anlar yaşadı denilebilir. Ancak yeni yönelişimizde hem akademik hem uygulama anlamında sanatta ve kültürde iş birliği kaçınılmaz bir nokta oldu. Bu yapmış olduğumuz protokolün imzalanmasından dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Burada aldığım hazırlık dersi olmasaydı liseyi kazanamazdım”

Kurslar ve eğitimler sayesinde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandığını aktaran 14 yaşındaki Cemre Uysal, “Piyano çalıyorum. İlk piyano çalmaya 5’nci sınıfta başladım. Burada da 2 yıldır piyano çalıyorum, aynı zamanda konservatuvar hazırlık dersleri alıyorum. Açıkçası burada aldığım hazırlık dersi olmasaydı liseyi kazanamazdım. Bana çok yardımı dokundu. Kendimi sınırlandırmak istemiyorum, neden bütün müzik aletlerini çalmayayım. Kariyerime de müzikle ilerlemek istiyorum” dedi.