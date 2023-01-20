Gaziosmanpaşa Belediyesi Çözüm Odaklı İletişim Merkezleriyle vatandaşın yanında

Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezlerinde vatandaşlar, talep, öneri oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan sorgulama, bilgi edinme gibi birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor, belediyenin kurs ve hizmetlerine kayıt yaptırabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan iletişim merkezleri, vatandaşların birçok hizmeti belediyeye gelmeden hızlı ve pratik şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor. Karadeniz, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahallelerinde hizmet veren iletişim merkezlerinde Gaziosmanpaşalılar, talep ve öneri oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan ve sicil sorgulama, bilgi edinme gibi birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca vatandaşlar belediyenin spor, sanat ve eğitim kursları ile ücretsiz hizmetleri hakkında bilgi alıp, kayıt yaptırabiliyor. Hali hazırda 3 farklı noktada hizmet veren iletişim merkezlerinin önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa’da çözüm odaklı yönetim anlayışını güçlendiren iletişim merkezleri, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.