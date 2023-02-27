Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta’nın kentsel dönüşüm çağrısı yeniden gündemde

Kahramanmaraş depreminde yaşanan büyük felaket tüm yurtta kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha ortaya koyarken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ocak ayında İBB Meclisinde İstanbul için yaptığı tarihi çağrı da yeniden gündeme geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi, yapıların güvenliğini ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Muhtemel Marmara depremi öncesi gözler, kentsel dönüşümün hayati bir önem taşıdığı megakent İstanbul’a çevrildi. İstanbul’un en yoğun nüfuslu ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa’da riskli yapıları yerinde dönüşüm ile güvenli yaşam alanlarına dönüştürme süreci hızla sürerken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yılladır İstanbul için yaptığı kentsel dönüşüm çağrılarıyla dikkat çekiyor.

“Acil olarak İstanbul’un bütüncül anlamda kentsel dönüşüm master planı yapılmalı”

İnsanların can ve mal güvenliği için kaybedecek zaman olmadığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün bunu planlamazsak yarın geç kalmış olabiliriz. İstanbul için hayal yoksa, İstanbul için hedef yoksa, İstanbul için proje yoksa, İstanbul için kentsel dönüşüm yoksa, İstanbul için afet vardır, İstanbul için deprem vardır, İstanbul için felaket vardır. Acil olarak İstanbul’un bütüncül anlamda kentsel dönüşüm master planı yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.

“Çalıştaylarla bu iş geçiştirilemez”

İlçede büyük bir çabayla yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olmaya çalışan, bu çalışmaları durduran ve insanları yanlış yönlendiren bazı siyasi kesimlerle de mücadele etmek durumunda kaldıklarını ifade eden Başkan Usta, “Herkes bu sorumluluğun farkında olmalı, bu sürece paydaş olmalı” diyerek tüm kesimleri kentsel dönüşüme destek vermeye davet etmişti. Kürsüden İBB yönetimine de seslenen Usta, “Çalıştaylarla bu iş geçiştirilemez. Bugünden tezi yok bu işe kolları sıvamalıyız, birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili seferberlik ilan etmeliyiz” çağrısında bulunmuştu.