Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve cami yeniden inşa ediliyor

Deprem riski taşıdığından dolayı yıkımı yapılan Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim vizyonuna uygun olanaklarla yeniden inşa ediliyor. Proje kapsamında okulun yanındaki cami de yıkılarak, daha güvenli ve fonksiyonlu biçimde yeniden yapılacak.

Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yıkılıp, güvenli şekilde yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda daha önce riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımı yapılan Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeniden inşası için gerçekleştirilen ihale tamamlandı. Alanda inşaat çalışmaları kısa sürede başlayacak. Lisenin yanında bulunan cami de yıkılıp, yeniden yapılacak. 400 metrekarelik alanda inşa edilecek cami, bodrum kat, zemin kat ve 2 mahfil kattan oluşacak.

Öğrenciler tam donanımlı eğitim binasına kavuşacak

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni binasında 36 derslik, 3 anasınıfı, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odası ve 2 yemekhanenin yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak. Yeni eğitim vizyonuna uygun biçimde tam donanımlı olarak inşa edilecek okul, öğrencilere güvenli modern bir binada nitelikli eğitim alma imkânı sunacak.