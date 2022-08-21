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Gaziantep’teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi

Gaziantep’te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 sağlık çalışanı ve İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için hastane bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Genel 21.08.2022, 11:32 21.08.2022, 13:18
Gaziantep’teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi

Gaziantep’te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanları Tuğba Uzdilli, Halil Özden, Abdullah Kütük ile İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile Tanrıöver’in mesai arkadaşları da katıldı.

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Öte yandan Umut Yakup Tanrıöver’in cenazesi, öğle namazının ardından Bahattin Nakiboğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zeytinli Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.

#Gaziantep
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