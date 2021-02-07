Gaziantep’te sokaklar sessizliğe büründü

Gaziantep’te gün içinde yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklar, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları korona virüs salgınının yayılımının azaltılması amacıyla Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Gaziantep’teki sembol noktalar sessizliğe büründü. Özellikle Karagöz Caddesi, Balıklı Parkı, Gaziler Caddesi, Turistik Çarşısı, İstasyon Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Eski Adliye Meydanı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların akın ettiği pek çok cadde sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti. Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.