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Gaziantep’te salgın sonrası ilk cuma namazı meydanlarda kılındı

KORONA VİRÜS SALGINI SONRASI BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA OLDUĞU GİBİ GAZİANTEP'TE DE HAFTALAR SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI. İLK CUMA NAMAZI, SALGIN RİSKİ NEDENİYLE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OLARAK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KILINDI.

Gaziantep’te salgın sonrası ilk cuma namazı meydanlarda kılındı

KORONA VİRÜS SALGINI SONRASI BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA OLDUĞU GİBİ GAZİANTEP'TE DE HAFTALAR SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI. İLK CUMA NAMAZI, SALGIN RİSKİ NEDENİYLE SOSYAL MESAFEYE UYGUN OLARAK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:59
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Gaziantep’te salgın sonrası ilk cuma namazı meydanlarda kılındı

Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazı, salgın riski nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kılındı.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camilerde ve yetkililer tarafından belirlenen yerlerde haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı. Gaziantep’te de Valilik ve İl Müftülüğünün uygun gördüğü camilerin açık avlularında, bahçelerinde, futbol sahalarında, meydanlarında ve uzay çatılı pazar yerlerinde kılınan ilk cuma namazına binlerce vatandaş katıldı.

Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kılınan cuma namazına Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte kent protokolü de katıldı. Namaz kılanların tıbbi bez maske takması, herkesin kendi seccadesini yanında getirmesi ve sosyal mesafeye uygun saf düzeni alınması dikkat çekti.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Pandemi süreci boyunca uzun süredir cuma namazları kılınamıyordu. Bu hafta uzun aradan sonra ilk defa cuma namazı kıldık. Bu kapsamda uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan camilerde ise açık alanlarda cuma namazı kılındı. Biz de şu anda Gaziantep Üniversitesinin içerisinde sosyal mesafeye uygun olarak maske takarak cuma namazını kıldık" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de uzun bir aranın ardından hijyen kurallarına uygun olarak cuma namazı kıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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