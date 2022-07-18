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Gaziantep’te orman yangını
Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
Genel 18.07.2022, 15:44
Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
Gaziantep Burç Ormanları’nın Gaziantep Üniversitesi yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede yükselen dumanların ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.
yangının rüzgarın ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı ve yerleşim yerleri tehdit ettiği belirtiliyor.