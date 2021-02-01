Gaziantep’te "Oldu da bitti, Maşallah" projesi hayata geçirildi

Gaziantep’te, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları "Oldu da bitti, Maşallah" projesi ile sünnet ettiriliyor. Proje kapsamında sünnet edilen çocuklara baza takımı da hediye ediliyor.

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılan talepler üzerine tespit edilerek sünnet ettirilen çocukların ücreti vakıf tarafından ödeniyor. Sünnet kıyafeti, baza yatak ve daha önce başlatılan ‘Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında Arabanlı kadınlar tarafından üretilen oyuncaklar hediye ediliyor. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Oldu da bitti, Maşallah" projesinin ilk sünnetinin gerçekleştirildiği Karabulut ailesini ziyaret etti. Geç sünnet olmanın çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojinin çok ağır olduğunu belirten Mutlu, “Bu projeyi yapma amacımız, çocuklar maddi imkansızlıklardan dolayı geç yaşta sünnet olmaları, geç yaşta sünnet olmanın çocukların üzerindeki psikolojisi çok ağır oluyor ilerleyen yaşlarda, hem şunu da tespit ettik ilçemizde birçok çocuğumuzun kendi odası kendi yatağı yok, hem sünnet ettirirken yaptırmış olalım ki çocuğun hayatına çok olumsuz etki etmemiş olsun, hem de delikanlılığa adım attığı için de yatağını vermek istedik. Bu şekilde başlattık Allah utandırmasın, İnşallah ilçedeki bütün çocuklarımızın sünnetini yaptıracağız yataklarını hediye edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun, Rabbim hayırlı eylesin inşallah kaderi geleceği güzel olsun inşallah’’ dedi.