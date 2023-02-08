Gaziantep’te enkazdan 4 aylık bebek sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık bir bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla, depremden yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor.