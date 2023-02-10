Gaziantep’te bir kişi enkazdan 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı. Depremin 5. gününde umutları yeşerten haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.