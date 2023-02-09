Gaziantep’te baba ile kızı enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Iraklı kurtarma ekibi bir kız çocuğu ile babasına ulaşarak onları enkazdan sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep’te yıkılan binaların enkazında Iraklı kurtarma ekibi de çalışmaya devam ediyor. Ekipler, aralıksız çalışmalarına devam ederken bir kız çocuğu ile babasına ulaşarak onları sağ olarak kurtardı. Baba ile kızı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.