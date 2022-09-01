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Gaziantep’te adli yıl açılışı gerçekleşti
Gaziantep’te 2022-2023 adli yıl açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
Genel 01.09.2022, 10:39
Gaziantep’te 2022-2023 adli yıl açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adalet Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.
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