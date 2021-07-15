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Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit ve gazi ailelerine başsağlığı diledi.

Genel 15.07.2021, 11:29
Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit ve gazi ailelerine başsağlığı diledi.

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyaretiyle başladı. Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikte düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü’nün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehit ailesi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşlar için dua okudu. Duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden protokol üyeleri, ailelere başsağlığı diledi.
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