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Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer

Gaziantep’in en eski geleneklerinden biri olan, düğün sonraları gelin ve damadın ilk sabah kahvaltısı olarak bilinen katmer, meyveli, çikolatalı ve daha birçok farklı çeşidiyle damakları lezzetlendirmeye devam ediyor.

Genel 21.02.2021, 10:58
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Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer

Gaziantep’in en eski geleneklerinden biri olan, düğün sonraları gelin ve damadın ilk sabah kahvaltısı olarak bilinen katmer, meyveli, çikolatalı ve daha birçok farklı çeşidiyle damakları lezzetlendirmeye devam ediyor.

Gaziantep’te özellikle sabah kahvaltısında tercih edilen ve günün her saatinde de yenilebilen katmer, yeni çeşitleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kentte müşterilerinin ilginç talepleriyle farklı katmer çeşitleri bulan katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, yaptığı kavunlu, çilekli, muzlu, çikolatalı, fıstık ezmeli ve daha birçok katmer çeşidiyle müşterilerinin damak lezzetine hitap ediyor. Tadı ve görüntüsüyle hayretler içerisinde bırakan meyveli katmere ise talep her geçen gün daha da artıyor.

Katmerin özünü bozmayarak meyveli katmer yaptıklarını ve 17 farklı lezzet yapabildiklerini ifade eden katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, “Devamlı yenilik üretiyoruz, yeni sunumlar yapıyoruz. Biz de bundan yola çıkarak katmerlere renk verelim dedik. Gün mevsimine göre meyvelerle katmerlere lezzet katıyoruz, farklı lezzetler arayışı içerisindeyiz. Tabii ki biz bu lezzetleri yaparken de en önemlisi müşterilerimizin damak lezzetine hitap ediyoruz. Hangi katmeri yemek isterlerse biz de ona göre katmerlerde o lezzeti sunuyoruz. Şu anda bizde 16-17 çeşit katmer var, dolama, muska, yaprak, normal, meyveli, midye katmer, çikolatalı katmer yani birçok çeşitlerimiz mevcuttur. Şu anda popüler olarak simit katmer, dolama katmer, muska katmer, farklı olarak meyveli katmer popüler. Mevsime göre meyveli katmerler yapıyoruz” dedi.

“Katmer gelin ile damadın ilk sabah kahvaltısıdır”

Katmer geleneği hakkında bilgiler veren katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, “Meyve her zaman insana sağlık açısından faydalı bir şey. C vitamini olsun, D vitamini olsun vitamin olarak meyvelerimiz çok iyi. Korona virüsü yenmek için vücudun dirençli olması lazım, meyve de bire bir antibiyotik, vitamin içerisinde olan süt katmer, fıstık bunların hepsi vitamin yani fayda sağlar. Normalde katmerin özü Gaziantep’te gelin ile damadın ilk sabah kahvaltısıdır. Gelin ve damada sağdıçlar gelerek ilk sabah kahvaltısına katmer götürür. Yani biz de bunu daha özel yapıyoruz. Meyveli yapıyoruz, meyve süslemeli yapıyoruz, fıstık ezmeli yapıyoruz, farklı farklı çeşitler yapıyoruz. Gaziantep’in geçmişten gelen geleneği bu. Bunun en büyük amacı iki tarafın ağzı şirin olsun, tatlı olsun, bir ömür boyunca şirinlik, tatlılık sürsün diye bir inancımız var ondan dolayı. Katmerimizi en başta hamurunun ince olması, fıstığının kaliteli olması, kaymağının kaliteli olması, taş fırında meşe odunuyla pişmesi, bunların hepsinin arka arkaya sıralanması lezzetin zirve noktası demektir” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimin ilginç talepleri sonrası çok farklı lezzetler bulduk”

Müşterilerin ilginç talepleri sonrası birçok farklı katmer çeşidi bulduklarını söyleyen Babacan, “Şimdi bir gün şöyle bir anımız var. Bir tane müşterimiz vardı. Dışarda da el arabasında kavun satılıyordu. Baktım müşterim elinde kavunla geldi. Müşterim ‘Usta, ben kavunlu katmer istiyorum’ dedi. Bende olur mu olmaz mı bilemem dedim. Müşteri ‘usta ben istiyorum’ dedi. Peki dedik hemen kavunu soyduk, dilimledik, bir kavunlu katmer yaptık. Onun lezzetine inanın biz bile çok şaşırdık. Çok farklı bir lezzet bulduk. Ondan sonra da müşterilerimiz durmadan farklı şeyler istemeye başladı. Bazı müşterilerimiz fıstık ezmesi getirdi, fıstık ezmeli yapın dedi. Kimisi çikolata getirdi, çikolatalı yapın dedi. Bu şekilde katmerdeki farklı lezzetleri biz müşterilerden öğrendik. Normal katmerimizin fiyatı 40 TL’den başlıyor, 65 TL‘ye kadar bu aralıkta değişiyor” diye konuştu.
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