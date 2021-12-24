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Gaziantep'in kurtuluşu "Bir Asrın Hikayesi" programıyla anıldı

Genel 24.12.2021, 15:35
Gaziantep'in kurtuluşu

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla "Bir Asrın Hikayesi" programı düzenlendi.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde sunucu Pelin Çift'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, kentin düşmandan kurtuluşunda önemli rol üstlenen Karayılan lakaplı Molla Mehmet ve Şahin Bey başta olmak üzere katkı sağlayan ecdada rahmet diledi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise ecdadın verdiği büyük mücadeleye tanıklık eden bir ailenin ferdi olarak Gaziantep'te olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirtti.

Milli mücadelede ecdadın hem 7 düvelle hem de açlıkla savaştığını ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in bu kadar mükemmel, dirençli ve azimli, atılımlı olması, verdiği savaş ve mücadelede yatıyor. Bizim atalarımızın bize aktardığı kanda yatıyor. Bu mücadele ruhu bizim kanımıza, iliklerimize işlemiş, kentin çalışanları, tüccarları, esnafları, sanayicilerimiz, memurumuz, kim olursa olsun aynı ruhu taşıyor. Biz bu ruh ile ayakta duruyoruz. Büyük mücadelenin sonucunda bu şehri bu noktaya geldi. Atalarımıza layık olmak için bütün Gaziantepliler olarak buradan söz veriyoruz; 100 yılı sıfırdan buralara nasıl getirdiysek, atalarımızı bıraktığını biz de 100 yıl sonraya götürerek, inşallah, gençlere çok daha güzel, yeşil, refah, düzgün, her yönlüyle ülkeye ve dünyaya liderlik eden bir Gaziantep bırakacağız."

Sanat tarihi yazarı Serda Büyükkoyuncu'nun sunumuyla devam eden program, orkestra şefi-besteci Murat Cem Orhan ile ekibinin sahnesi ve müze gezisinin ardından sona erdi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve diğer davetliler katıldı.

#"Bir Asrın Hikayesi" programı #Gaziantep #kentin işgalden kurtuluşunun 100. yılı #SANKO Holdig
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